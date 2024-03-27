寶林茶室疑食品中毒 台南1女子用餐後不適就醫

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台北市信義區寶林茶室發生疑似食品中毒，台南市1名女子也在臉書指稱曾在寶林茶室食用「滑蛋河粉」，返家後身體不適就醫，目前僅輕微腹瀉，台南市政府衛生局已蒐集資料釐清。

劉女在臉書（Facebook）指出，她和朋友3月22日搭車北上，下午前往寶林茶室A13點了滑蛋河粉，拿餐時嚇了一跳，「蛋很生」，但她還是認命吃完，當晚回到台南已拉1次肚子，單純以為自己吃冰太多。

劉女說，她隔天卻身體昏沉，起床時又拉肚子，下午出門開始全身發冷、乾嘔，最後在路邊吐了，衝回家上吐下瀉，身體無力，忽冷忽熱，她看診時向醫生說：應該是蛋的問題，醫生也說可能是沙門氏菌，後來回家吃藥睡覺。

劉女表示，當時她已吐了4次，拉了5次，幸好隔天吃藥好了一些，新聞出來後，朋友傳訊，讓她嚇了一跳，原來不是單純腸胃炎，而是食品中毒，幸好只是上吐下瀉，一切還安好。

台南市政府今天則告訴中央社記者，劉女在臉書指稱日前在信義區寶林茶室用餐，身體不適就醫後，目前僅輕微腹瀉，身體健康無大礙，市府衛生局獲報連繫及蒐集相關資料，將送台北市政府衛生局納案，以釐清是否屬於食品中毒案件。（編輯：陳清芳）1130327