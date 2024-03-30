農業部：國內無米酵菌酸生成菌種危害農作紀錄

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）寶林茶室食物中毒案驗出罕見米酵菌酸，而米酵菌酸是由唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型產生，農業部今天說，國內無唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型危害農作物紀錄，籲安心選購食用。

農業部今天發布新聞稿指出，近期因寶林茶室食物中毒案影響民眾攝取米飯、米食製品及木耳等產品的消費信心，連帶衝擊產業，但經查 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 僅為Bongkrekic Acid的中譯名，其名稱與米並無直接相關。

針對外界關心的唐菖蒲伯克氏菌，農業部農業試驗所也說，唐菖蒲伯克氏菌的4種病原型中，只有唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型容易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是發酵椰子和發酵玉米產品，目前在台灣未曾有危害農作物的紀錄。

農業部呼籲，國產稻米及木耳新鮮、優質，純米製成米粉、河粉及粄條等產品未經發酵加工，在正常儲存及烹調條件不易受唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型污染而產生米酵菌酸，請各界安心選購食用。

農業部也說，為確保消費者食用國產農產品安全，已經積極推動有機、CAS及產銷履歷等相關驗證，加強輔導業者衛生安全管理，建議消費者及餐飲業者可以選購包裝完整、標示清楚、米粒外觀晶瑩剔透並取得驗證的包裝食米、純米製成的米粉、粿條、米穀粉等產品，購買後依產品標示之保存條件於常溫或冷藏儲存，並儘速食用。

農業部也強調，國產食材生產過程安全無虞，在正常保存條件下經過烹調，不致受到污染，請大家多選購國產稻米、米食製品及木耳，並用行動支持國產農產品。（編輯：陳政偉）1130330