寶林茶室中毒案驗出米酵菌酸 教育部：學校午餐須當餐製作

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（中央社記者陳至中台北29日電）寶林茶室食物中毒案持續延燒，死亡個案被驗出米酵菌酸，與變質的澱粉類產品有關。教育部表示，學校午餐依法須當餐製作，且不能使用加熱的隔餐食物及不須再烹煮的半成品。

寶林茶室中毒案驗出 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 ，疑與民眾吃下的粿仔條餐點有關。衛福部食品藥物管理署建議民眾，不要食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。

民眾擔心學校午餐使用粿條等米製品，教育部今天晚間以文字回應中央社，依據校園食品管理工作手冊規定，食材送到學校廚房後，應立即驗收，並儲存於適當的庫存場所，避免放置在常溫狀態下，造成食材品質變化。

教育部目前暫未明確禁止各校使用粿條。教育部表示，校方須按規定，定期檢視食材，包含包裝情形、顏色、質地、味道、保存期限等，確保午餐食材安全。

另外，依據「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」，規定，學校的各項餐飲都必須「當餐製作」，不能使用不須再烹煮的半成品，或是再次加工的加熱隔餐食物。

教育部提醒學校要確實依照規定辦理，維護午餐品質和安全。縣市政府同時會派員稽查相關餐食業者，若發現衛生不良，將依食品安全衛生管理法裁罰。（編輯：陳政偉）1130329