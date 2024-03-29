寶林茶室中毒案衝擊 客家粄條老店生意下滑3成

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）寶林茶室食物中毒案因多名個案皆有吃該店炒粿條或河粉，衝擊消費者信心，竹苗地區客家粄條業者表示，這兩天生意約下滑3成，盼政府儘速查明釐清原因以安民心。

寶林茶室食物中毒案多人就醫，已有2名民眾身亡，多數病患共同點是食用該店內的炒粿條，引發民眾對粄條、河粉等食品疑慮，新竹、苗栗地區客家美食不少店家以粄條聞名，業者坦言生意受衝擊，即便在地好口碑老店也遭波及。

新竹縣新埔鎮1間粄條店家向中央社記者表示，近日確實受到寶林茶室食物中毒案影響，不少客人改吃油麵，店內業績約掉3成。此外，新埔地區有約4家粄條工廠，每天依各店家所需數量製作、配送，不太會有庫存情況。

中央社記者另實地走訪苗栗市百年老店「邱家粄條」，以往中午用餐時段必定座無虛席，外帶客人也絡繹不絕，今天店內卻罕見有空位。業者邱明璋說，寶林茶室食物中毒案至今原因成謎，部分客人對粄條難免會怕，「生意多少有影響」評估這兩天約已下滑3成，明後天假日狀況仍待觀察。

邱明璋說，自家粄條是純米蒸製，延續阿公時代堅持的原料單純「只有米和水，不加任何添加物」，強調「自己能吃的才賣給客人」，且量也不求多，每天一早蒸製完成的粄條，現做現賣，賣完就打烊，才能確保食材新鮮。

粄條店在地傳承經營多年，培養許多老主顧，店內正在用餐的陳姓夫婦指出，台北寶林茶室事件至今原因不明，「想吃粄條還是選擇信任的老店，相對來講比較安全」。

邱明璋說，做餐飲是良心事業，好不容易挺過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間入不敷出，如今寶林茶室食物中毒案可能再度引起消費者恐慌，衝擊生意，期盼政府能盡快查明原因，以安民心。（編輯：張銘坤）1130329