寶林廚師帶原唐菖蒲伯克氏菌？毒物醫：不合常理

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（中央社記者曾以寧台北7日電）寶林茶室食物中毒案，廚師糞便也檢出邦克列酸，血液及尿液則皆陰性。有人猜測廚師帶原唐菖蒲伯克氏菌，但毒物醫師今天說，生長在植物上的菌與人共生不合常理，認為不可能。

衛生福利部次長王必勝昨天說，寶林茶室案，檢方已赴廚師另2個住處環境採檢共27件；廚師除手，糞便中也檢出 邦克列酸 邦克列酸小百科 邦克列酸舊稱米酵菌酸，是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現邦克列酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出邦克列酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：邦克列酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：邦克列酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 ，請其到醫院進行血液及尿液採檢，結果都是陰性。

根據衛生福利部疾病管制署資料，美國在1900年代，曾發生因職業廚師瑪莉帶原傷寒桿菌，導致多個僱用家庭遭到感染的狀況。有民眾擔心，此案廚師是否也是類似情況。

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌今天接受媒體訪問表示，「傷寒瑪莉」是會致病的細菌在感染個案後，細菌和人體進入類似共生狀況，再持續透過糞便傳播給其他人，但這樣的個案相當少見。

此次引起食物中毒的「邦克列酸」則是唐菖蒲伯克氏菌造成、會引起中毒的毒素，楊振昌說明，常見的細菌毒素或天然毒素，都沒有這種帶原狀況，也並非中毒後身體就會產生抗體，「從來沒有聽說這個東西有帶原者」。

楊振昌說，文獻顯示唐菖蒲伯克氏菌主要生存在植物上等環境，不僅完全沒有文獻顯示會在人身上與人共生，而且不合常理，認為不可能。

廚師糞便檢出邦克列酸的原因，楊振昌推測，可能是本身衛生習慣較不好，接觸食材，手上有污染，沒有洗很乾淨就吃東西，就有少量毒素進入體內，因此在糞便中檢驗出來，但因為量很少，所以沒有什麼症狀，血液也驗不出來。

楊振昌指出，這樣的檢驗結果只表示這個人有暴露。對於外界猜測可能是由廚師無意間帶菌進來，他認為「當然也有可能」，但還是要看後續檢驗結果如何。

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，常見的食物中毒原因中，沙門氏菌會造成患者在痊癒後，有5%機率可能成為帶原者，但健康帶原者不需要特別治療；至於唐菖蒲伯克氏菌，過去則沒有人類帶原的資料。

至於下一步檢驗，顏宗海說，需要對患者及環境都進一步細菌培養，釐清中毒事件關係、確認病人康復狀況，並了解唐菖蒲伯克氏菌在國內環境生存狀況。（編輯：管中維）1130407