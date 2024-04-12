初瓦嚮辣疑食物中毒155人就醫 18日起消費者可至原店辦退費

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北12日電）王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店疑食物中毒案，台北市衛生局指出，累計155人就醫，下午會同衛福部前往調查。台北市法務局表示，王品18日起接受消費者辦理現金退款。

衛生局下午以新聞稿指出，持續追蹤民眾食用北市萬華區「初瓦台北西門店」及「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」供應餐食後至醫院或診所就醫情形，截至今天上午10時，分別接獲醫院通報74人（新增18人）及81人（新增22人）陸續發生嘔吐、腹瀉症狀並至醫院就醫，多數民眾就醫後即返家休養。

另外，食安特別門診截至昨天，總看診人數45人（分別為初瓦21人，嚮辣24人，其中42人已通報），門診後即返家，合計通報就醫155人（已計入食安特別門診通報42人）。

衛生局表示，員工手部檢體、環境檢體、餐廳飲用水等檢體仍在檢驗中，要判定是否為食品中毒案件，須待醫院採集人體檢體及北市衛生局採集檢體結果出爐，進行綜合研判；若屬食品中毒案件將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

有關疫調，衛生局指出，下午會同衛生福利部食品藥物管理署、疾病管制署，前往萬華區西門店初瓦及嚮辣腹瀉群聚疫情流行病學調查。

衛生局提醒民眾若於2日至5日間曾至「初瓦台北西門店」及「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」用餐，若有腸胃不適等症狀，15日前可至北市聯合醫院仁愛院區及中興院區設立「食安特別門診」看診。

另外，法務局發布新聞資料指出，台北市消保官會同台北市衛生局、商業處及行政院消保處今天針對此案召開行政調查會議，並通知王品公司及明台產物保險公司代表到市府說明後續處理方案。

法務局表示，王品公司統計4月2日至6日期間訂位數共903件，包含初瓦445件、嚮辣458件，用餐人數近3000人，王品已指派專人透過訂位電話與消費者聯繫關懷，本週將全數完成聯繫。

法務局指出，王品公司代表在會中提出包含餐費全額退費、就醫相關醫療全額給付、提供消費者慰問金等關懷方案，消費者或代理人從18日起可向原店辦理現金退款，且無設定退款截止期限，並要求王品積極聯繫消費者並妥適處理，每週向市府回報處理情形。

此外，明台產物保險公司代表在會議提及，承保王品公司的公共意外責任險（內含食品中毒責任附加條款）及產品責任險的保單均有效，等釐清責任歸屬後，就會啟動保險理賠程序。（編輯：戴光育）1130412