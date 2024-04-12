更多編輯台推薦新聞：
希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人
生活

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一
運動

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

初瓦嚮辣疑食物中毒155人就醫 18日起消費者可至原店辦退費

2024/4/12 17:47（4/12 18:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為初瓦、嚮辣捷運西門店外觀。中央社記者王騰毅攝 113年4月11日
圖為初瓦、嚮辣捷運西門店外觀。中央社記者王騰毅攝 113年4月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北12日電）王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店疑食物中毒案，台北市衛生局指出，累計155人就醫，下午會同衛福部前往調查。台北市法務局表示，王品18日起接受消費者辦理現金退款。

衛生局下午以新聞稿指出，持續追蹤民眾食用北市萬華區「初瓦台北西門店」及「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」供應餐食後至醫院或診所就醫情形，截至今天上午10時，分別接獲醫院通報74人（新增18人）及81人（新增22人）陸續發生嘔吐、腹瀉症狀並至醫院就醫，多數民眾就醫後即返家休養。

另外，食安特別門診截至昨天，總看診人數45人（分別為初瓦21人，嚮辣24人，其中42人已通報），門診後即返家，合計通報就醫155人（已計入食安特別門診通報42人）。

衛生局表示，員工手部檢體、環境檢體、餐廳飲用水等檢體仍在檢驗中，要判定是否為食品中毒案件，須待醫院採集人體檢體及北市衛生局採集檢體結果出爐，進行綜合研判；若屬食品中毒案件將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

有關疫調，衛生局指出，下午會同衛生福利部食品藥物管理署、疾病管制署，前往萬華區西門店初瓦及嚮辣腹瀉群聚疫情流行病學調查。

衛生局提醒民眾若於2日至5日間曾至「初瓦台北西門店」及「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」用餐，若有腸胃不適等症狀，15日前可至北市聯合醫院仁愛院區及中興院區設立「食安特別門診」看診。

另外，法務局發布新聞資料指出，台北市消保官會同台北市衛生局、商業處及行政院消保處今天針對此案召開行政調查會議，並通知王品公司及明台產物保險公司代表到市府說明後續處理方案。

法務局表示，王品公司統計4月2日至6日期間訂位數共903件，包含初瓦445件、嚮辣458件，用餐人數近3000人，王品已指派專人透過訂位電話與消費者聯繫關懷，本週將全數完成聯繫。

法務局指出，王品公司代表在會中提出包含餐費全額退費、就醫相關醫療全額給付、提供消費者慰問金等關懷方案，消費者或代理人從18日起可向原店辦理現金退款，且無設定退款截止期限，並要求王品積極聯繫消費者並妥適處理，每週向市府回報處理情形。

此外，明台產物保險公司代表在會議提及，承保王品公司的公共意外責任險（內含食品中毒責任附加條款）及產品責任險的保單均有效，等釐清責任歸屬後，就會啟動保險理賠程序。（編輯：戴光育）1130412

#王品
#台北市法務局
#台北市衛生局
延伸閱讀
初瓦嚮辣疑食物中毒案 王品致歉將受理退費、發放慰問金北市疑食物中毒案連環爆 蔣萬安：成立檢驗專案藏壽司新店威秀裕隆店爆腹瀉腹痛 已3家分店疑食物中毒網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.99