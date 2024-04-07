初瓦、嚮辣疑食物中毒北市勒令停業 累計22人就醫

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）王品集團旗下的初瓦韓式料理、嚮辣和牛麻辣鍋西門分店發生疑似食物中毒案，台北市衛生局今天表示，累計22人前往2餐廳用餐後身體不適就醫，已在昨天勒令停業。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今天透過媒體群組表示，衛生局自5日起陸續接獲醫院通報，有民眾至這2家餐廳用餐後出現上吐下瀉等疑似食物中毒症狀，截至今天上午已累計22人就醫。

林冠蓁指出，由於通報人數超過6人，已達停業標準，衛生局因此在昨天勒令2家餐廳暫停作業，須提出改善措施並經衛生局審查合格，才准復業。

此外，林冠蓁說，昨天派員稽查發現，2家餐廳皆有私人物品擺放在廚房、食材未標示日期、作業區不潔等缺失，已要求明天前改善完竣，屆期複查若仍不合格將處新台幣6萬元至2億元罰鍰。

衛生局已證實發生疑似食物中毒案，初瓦韓式料理及嚮辣和牛麻辣鍋卻在臉書發文，稱西門店6日至8日公休3天是因大樓供水不足，引發民眾不滿批評「公然說謊」「當大家都沒在看新聞嗎」；2餐廳的Google評論也被許多網友留下1星評論，要求王品集團負起責任。（編輯：張銘坤）1130407