初瓦、嚮辣傳食物中毒 王品致歉：疑大樓水質有問題

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（中央社記者江明晏台北7日電）王品集團旗下的初瓦、嚮辣位於同棟樓的西門分店傳出多起食物中毒。王品5點聲明指出，餐廳停業全面清消，並要求所在大樓清洗水塔，同棟大樓住戶在飲水後出現類似症狀，衛生局與集團食安部門初步懷疑大樓公共水管發生問題。

王品集團旗下的初瓦韓式料理、嚮辣和牛麻辣鍋西門分店傳出疑似食物中毒案，台北市衛生局今天表示，累計22人前往2餐廳用餐後身體不適就醫，已在昨天勒令停業。

網路上曝光多張疑似是王品兩間餐廳廚房環境不潔的照片，包括廚餘區、烤台、油炸機等環境髒亂的狀況，引起消費者擔憂。

而初瓦西門店的Google網路評論湧入許多民眾留下一星負評，紛紛抱怨疑似食物中毒的狀況，有網友表示，「4月2日吃完晚餐雙人套餐回家一直腹瀉嘔吐，最後真的忍不住去掛急診」，更有一行10人4月4日中午前往用餐，疑似食物不潔導致有5人包含3名孩子腹瀉嘔吐。

對此，王品表示，兩家餐廳已經在4月6日停業，直到查明原因，進行餐廳全面清消，並要求所在大樓清洗水塔，對於這次事件，集團致上最誠摯歉意。

王品集團位於台北市西門町的「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋，位於同一棟綜合商業大樓，均傳出4月3日食物中毒事件，王品的聲明回應也指向大樓飲水出現問題。

王品5點聲明回應指出，第一，大樓方表示水質不穩定，決定暫停供水。

第2，恢復供水之後，集團接獲門店反映水質有異，將水管內的水流放超過20分鐘，並在第一時間執行門店全店清潔、消毒程序。

第3，由於同棟大樓住戶在飲水後，也出現類似症狀，衛生局與集團食安部門初步懷疑，是大樓公共水管發生問題。

第4，王品2度進行餐廳環境清消，並要求大樓清洗水塔及公共管線，同時採集大樓水塔檢體送驗，希望盡快查明原因。

第5，遵循衛生局的建議，儘速完成環境改善措施。

王品並強調，消費者的食安是最重要的承諾，集團將配合政府衛生單位，盡力做到最好。（編輯：蘇志宗）1130407