初瓦、嚮辣疑食物中毒案 北市衛生局：56人就醫

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店發生疑食物中毒案，台北市衛生局統計，截至今天上午已有56人用餐後身體不適就醫，正檢驗餐廳中所採檢體是否含病原菌，若驗出即開罰。

台北市衛生局5日接獲醫院通報，指初瓦韓式料理、嚮辣和牛麻辣鍋西門分店發生疑似食物中毒案，獲報後隨即派員前往稽查，並在6日勒令2家餐廳停業。

王品集團昨天表示，懷疑是餐廳所在的大樓公共水管發生問題導致。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今天接受媒體電訪表示，此案截至上午10時已有56人就醫，症狀都是嘔吐及腹瀉等腸胃道不適，經診治後全數返家休養。

林冠蓁說明，衛生局已將餐廳環境、員工手部及水源採集的檢體送驗，若驗出病原菌，就會依照違反食品安全衛生管理法第15條規定開罰新台幣6萬元至2億元；若餐廳檢體與就醫民眾糞便比對出相同病原菌，則可以確定是食物中毒案，將移送檢調處置。

至於此案是否與大樓公共水管相關，林冠蓁指出，食物中毒案是針對餐廳內供應民眾的食品進行調查，業者要對其販售的商品負起責任，與大樓水源是否遭污染是兩回事。

另一方面，台北市衛生局疾病管制科長張惠美表示，疫調人員已前往餐廳所在大樓了解此案影響範圍，但目前尚未接獲餐廳外的營業場所或居民通報腸胃道不適就醫。（編輯：戴光育）1130408