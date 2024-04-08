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旗下初瓦、嚮辣疑食物中毒 王品再致歉：沒理由推諉責任

2024/4/8 18:32（4/8 18:52 更新）
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（中央社記者江明晏台北8日電）王品旗下初瓦及嚮辣西門分店疑似食物中毒案例擴大，王品集團今天向消費者發致歉信指出，讓員工及消費者受到傷害，顯示衛生管理仍有不足，沒有任何理由推諉責任。

王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店發生疑食物中毒案，波及人數持續擴大，台北市衛生局統計，截至今天上午已有56人用餐後身體不適就醫，正檢驗餐廳中所採檢體是否含病原菌，若驗出即開罰。

王品集團下午發出致歉信指出，清明連假期間，嚮辣和初瓦捷運西門店的消費者及員工，出現上吐下瀉的病徵，衛生單位到店檢查，發布環境改善通知單；王品對這一切表達最誠摯的歉意。

對於先前提出公共水管疑似可能汙染源，王品在致歉信裡表示，這個推論至今還沒有明確的科學證據支持，將深刻反省錯誤；因為無論汙染源究竟為何，都讓員工及消費者受到傷害，王品對此感到歉疚和自責，沒有任何理由推諉責任。

致歉信也指出，這次事件顯示王品集團在衛生管理仍有不足，應該要戒慎恐懼、實事求是地確保消費者用餐環境的安全，王品集團將承擔應有責任。（編輯：林興盟）1130408

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