蔣萬安說明議案 藍黨團質疑二備金動支必要性

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）台北市長蔣萬安今天赴議會國民黨團說明重大法案與議案，多名同黨議員質疑第二預備金動支必要性，而且許多細碎款項用工程款就能解決，「這也要送追加減」，要求說明清楚。

蔣萬安今天至議會向國民黨黨團說明重大議案、法案，包含台北市淨零排放管理自治條例、大安國中綜合教學大樓新建工程調增總工程經費、總預算第二預備金動支情形，及第一次追加減預算。

國民黨議員秦慧珠認為，送來的項目都是雞毛蒜皮的事，例如撫遠公園不到1000平方公尺，從民國110年整修到114年已經很扯，現在都快要收尾，卻又來要40%預算，批預算「編得爛，執行也爛」。

秦慧珠說，前市長柯文哲時期就是跨年度預算編得太氾濫，她很反對，以後這種項目若視為重大案件來送追加減「很Low」；國民黨議員游淑慧也認為，有些細碎項目用工程費就可以解決，為何要送追加減。

國民黨議員王欣儀、張斯綱也表示，市府提供的二備金動支表格不夠清楚，沒有來龍去脈，議員無法判斷支出合理與否，希望市府團隊要更謹慎。

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蔣萬安說，會請主計處提供詳細資料，讓議員對二備金的運用更清楚；未來相關預算的編列會再檢視，目前也正在進行114年相關預算編列，一定會將未來整體施政方向、目標落實在整個預算編列上。

此外，許多議員關心花蓮地震後北市校園災損的整建問題，蔣萬安說會以校舍改建優先，並且不要同時施工、不打擾學生學習，將以每年40億基金進行；在地震後已第一時間用災害準備金先做相關搶救、復原，必要時也可能再二次追加編列，一定會在114年的預算上呈現。（編輯：蕭博文）1130417