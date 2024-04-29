寶林茶室案累計4死 議員揭廚師證照漏洞籲加強

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）寶林茶室食物中毒案累計4死。國民黨籍北市議員柳采薇今天說，寶林茶室有2名廚師無證照，且北市百貨美食街9成稽查不合格，要求加強修法規範；北市衛生局長陳彥元允諾研議。

台北市議會進行警政衛生部門質詢及答覆。議員柳采薇質詢表示，寶林茶室案今天又新增1名死亡案例，已累計4死，是否成懸案，隨即再問百貨美食街廚師會第一手接觸到食材和進行料理，是否需要廚師執照。

柳采薇指出，寶林茶室有2名廚師都沒有廚師執照，且涉案越南籍廚師除了沒執照外，就連規範應參加的衛生講習都沒有。

她提到，因中央相關規定相當複雜，一般餐飲業持證比例需達50%，但包括速食店、自助火鍋（烤肉）和早餐麵店等，因屬復熱調理組合料理範疇，所以不算在一般餐飲業內，若搞不清楚寶林茶室到底需不需要廚師執照，究竟要如何進行稽查。

柳采薇認為，針對相關稽查顯然有許多大漏洞，包括地方、中央法規都有問題，但北市有權和責任要向中央協調。

隨即她又揭露，根據衛生局於3月29日至4月24日稽查百貨公司美食街專案，共查核34家百貨公司美食街、524家業者，結果不合格有187家、不合格率達36%，其中誠品南西和微風南山美食街竟高達9成稽查不合格。

柳采薇說，因多數餐廳不需廚師執照，相對食安意識也低落，但不希望寶林案悲劇重演。但近日北市多起爆發食安危機的店家都不用廚師執照，就連市議會的餐廳也不合格，不但無廚師證照且衛生也不合格，凸顯北市對於餐廳樣態和廚師證照把關界線都很模糊，這樣要如何稽查。

她表示，希望每名廚師都是食安官，認為北市食品安全自治條例應增加有營登餐廳都需有1名廚師持有丙級廚師執照，且衛生局也要擔任輔佐角色。

柳采薇還指出，包括君品頤宮、天香樓等北市多家米其林餐廳近年衛生稽查都不合格，呼籲衛生局應加強督導餐飲業者參與衛生講習，並提供外語講習給外籍餐飲從業人員。

陳彥元答詢表示，寶林茶室是否為懸案，最後應交由檢調說明。由於廚師有分級，針對廚師執照規範定義不夠明確部分，會再進行階段性討論，並請相關單位判定，目前衛生局稽查準則仍是根據環境衛生等5個GHP項目進行，但若涉中央法規尚未涵蓋部分，則將優先進行處理。允諾相關處理將於市政總質詢前給議員答覆。（編輯：方沛清）1130429