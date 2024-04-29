寶林茶室食物中毒案增1死累計4死 2重症住院治療

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）寶林茶室食物中毒案受關注，卻在3天內連續2度傳出壞消息，在27日出現死亡案例後，衛生福利部次長王必勝證實，今天再新增1死亡個案，因感染器官衰竭，目前仍有2名個案住院治療。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案造成死亡個案震驚各界，「寶林茶室信義A13店專案」個案通報監測昨天截止，累計接獲通報35例，仍有3名重症患者在加護病房。

王必勝今天上午接受媒體聯訪時表示，這名個案主要是因為出現感染問題，加上器官衰竭，家屬最後決定放棄急救；目前「寶林茶室信義A13店專案」重症個案，1人已完成換肝手術，還有1人仍在加護病房救治。

據了解，今天凌晨新增的死亡個案是1名約40歲的女性，今年3月中旬到寶林茶室吃粿條，返家後開始有噁心、嘔吐及腹瀉等症狀，送醫治療，搶救過程病情一度好轉，但因後續出現嚴重感染，病況惡化。（編輯：張銘坤）1130429