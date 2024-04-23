寶林茶室食物中毒案再增1輕症 收案至4/26止

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（中央社記者曾以寧台北23日電）寶林茶室食物中毒案，疾管署發言人曾淑慧今天表示，新增1例通報，個案3月22日食用炒粿條後，近期仍感腹痛，檢驗邦克列酸為陰性；另考量店家已停業，收案至4月26日截止。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案造成2死震驚各界，曾淑慧今天在疫報記者會上表示，統計到4月23日共通報35人，其中2人死亡、4人住加護病房，其餘29人接已返家休養。

曾淑慧說明，上週五新增1例通報，曾於3月22日至信義店用餐食用粿條，24日有腹瀉情況，自身沒有非常在意，只是近期還是覺得有腹痛狀況，因此主動與衛生局聯絡，衛生局通報後進行採檢，檢驗 邦克列酸 邦克列酸小百科 邦克列酸舊稱米酵菌酸，是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現邦克列酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出邦克列酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：邦克列酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：邦克列酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 結果為陰性。

在加護病房4人狀況，曾淑慧表示，其中1人已經完成肝臟移植，目前還在加護病房但情況還算穩定；另外3人，則都還有一些感染問題，也仍有1人使用葉克膜，醫療照護團隊正全力照顧中。

曾淑慧也指出，考量寶林茶室信義店已於3月26日停止營業，因此預計4月26日就會結束專案、停止收案。（編輯：陳政偉）1130423

（疾管署提供）

（疾管署提供）