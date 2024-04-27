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寶林茶室食物中毒案增1死累計3死 葉克膜搶命無效不治
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寶林茶室食物中毒案增1死累計3死 葉克膜搶命無效不治

2024/4/27 12:35（4/27 12:44 更新）
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位於信義區的「寶林茶室」。中央社記者吳家昇攝 113年3月27日
位於信義區的「寶林茶室」。中央社記者吳家昇攝 113年3月27日
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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）寶林茶室食物中毒案受關注，衛生福利部次長王必勝今天表示，其中1名重症患者安裝葉克膜搶救仍傳憾事，因多重器官衰竭宣告不治，令人遺憾，醫療團隊已盡力；目前累計3死。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案造成2死震驚各界，「寶林茶室信義A13店專案」個案通報監測昨天截止，累計接獲通報35例，仍有4名重症患者在加護病房。

這4名重症患者有1人已完成換肝，肝功能恢復中，而另外3人原本一度病況好轉，但王必勝日前受訪表示，後續都出現嚴重感染問題，其中1人裝上葉克膜搶命。

今天傳出壞消息，王必勝表示，這名裝葉克膜重症患者，經醫療團隊積極搶救仍不幸過世，相當令人遺憾，大家都盡力了；至於其他3名患者，目前狀況與之前差不多。

收治這名患者的台北醫學大學附設醫院則透過文字說明，病人於3月24日轉至北醫治療，經醫療團隊全力救治，病人仍因多重器官衰竭等因素於今天離世，北醫對此深感遺憾，後續也會全力提供家屬相關協助。（編輯：陳政偉）1130427

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寶林茶室案通報截止 累計35例、4人仍在ICU
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