融合茶經驗釀咖啡香 嘉縣茶農二代推廣食農教育

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣23日電）嘉縣茶農二代陳建勲7年前與妻子林怡玲在阿里山種植咖啡，憑藉了解當地氣候和對茶葉發酵的經驗，利用日曬醞釀出獨特的咖啡香，現結合食農教育，帶領民眾了解咖啡文化。

陳建勲表示，父親陳俊恆數十年如一日，管理近5甲地的茶園，他感受長輩對這份土地的情感，看到家鄉的美，促使退伍後返鄉跟著長輩腳步，想一起把家鄉在地產物與地景人文美與大家分享。

陳建勲夫妻認為，自己以茶起家，製茶經驗豐富且了解當地微氣候，藉由在地優勢，為了符合時代潮流給民宿入住的客人一杯好咖啡，從民國106年開始發展咖啡產業。

為了種出高品質咖啡，陳建勲夫妻在阿里山海拔1350公尺種植咖啡，面積約0.3公頃：陳俊恆有絕佳手感，負責日曬，陳建勲夫妻再利用科學儀器輔助，希望咖啡甜在嘴裡、香在心裡。

他們憑藉長期對茶葉發酵的經驗，利用天然慢速陽光日曬，醞釀出屬於阿里山豐厚的咖啡香，報名2021阿里山莊園咖啡菁英交流賽，獲得日曬組特等獎。

陳建勲夫妻所種植的咖啡陸續在國內賽獲獎，他們去年在嘉義縣府輔導下，入圍112年嘉義縣精品咖啡示範場域。

為讓民眾更了解咖啡文化，陳建勲夫妻推出食農教育，讓民眾從農田到餐桌，了解鮮果、烘豆到沖煮，同時疏枝後的枝條製作成文創商品，發揚阿里山咖啡產業。（編輯：郭諭儒）1130323