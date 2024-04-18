寶林茶室案3重症患者病況惡化 1人準備用葉克膜

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）寶林茶室食物中毒案持續，衛生福利部次長王必勝今天說，4名重症患者中有1人已換肝完畢，其他3人原本狀況穩定，如今因嚴重感染、病況惡化，1人準備使用葉克膜。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案造成2死震驚各界，根據衛生福利部統計至4月15日，累計通報34例，其中2例死亡、4人在加護病房，其餘28名輕症患者皆已出院返家休養。

王必勝今天下午說明4名重症患者最新情形，其中1人已完成換肝，目前意識清楚、肝功能持續恢復中，接下來要解決腎臟、肺的問題，仍須洗腎並使用呼吸器。

其他3人原本狀況穩定，現在病況卻都走下坡。王必勝說，呼吸器用久了容易產生嚴重感染問題，加上接受血漿置換術等因素，抗生素的調整是一大挑戰，尤其多重抗藥性細菌感染相當棘手，治療非常麻煩，有1人正準備使用葉克膜；一定要等到感染控制才能換肝。

另一方面，針對台北市警察局長張榮興今天在議會答詢，有具體結果及重大發現且不排除相關嫌疑人，資料已交檢方。

王必勝再次申明，這是偵辦中的案件，他確實沒有也不會收到重大進展的消息，因為衛福部的角色就是提供檢警檢驗結果、科學判斷等，若對方還有任何需要，也會詢問衛福部，相關偵辦進度交由檢警負責。（編輯：陳政偉）1130418