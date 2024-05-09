蘇丹紅案津棧負責人涉違食安法 檢起訴建請罰12億從重量刑

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）津棧公司出售含蘇丹紅辣椒粉等產品，雄檢將李姓實際負責人等6人、相關6間公司依違反食安法等罪起訴，聲請沒收犯罪所得3994萬，建請法官對相關公司共罰12億元、從重量刑。

檢方調查，47歲李男為8家公司實際負責人，並同時擔任中國龍海同記食品有限公司執行董事，由中國公司進口原料到台灣加工；李男與吳姓前妻胞姊進口中國辣椒粉時遭驗出蘇丹色素3號，貨櫃退運後2人將辣椒粉改裝到不同貨櫃內，再以其他公司名義申報入關，並將摻有蘇丹色素的辣椒粉賣給國內下游廠商。

李男等人陸續將青辣粉、辣椒粉出售給下游廠商小磨坊公司、松井公司，並被驗出 蘇丹紅 蘇丹紅小百科 是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。 世衛組織列為第3級致癌物

在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據） 看更多 關閉 退貨後，不僅未將同批號食品銷毀，反而轉知員工賣給另一家下游廠商。

檢調查出，李男等人除在報關時改標製造廠規避邊境檢查，還挑選沒摻有蘇丹紅辣椒粉香料樣品送檢，以取得合格報告，甚至若有下游廠商自行採樣送檢，李男還會指示員工更換樣品，統計至今年2月底以此手法共銷售9萬9558公斤相關商品，總銷售額破千萬元。

此外，李男還自民國110年3月起以集團釜山公司名義進口中國製造冬菜，並改標假冒為台灣高麗菜製作的產品，再出貨至實體店家或於「牛王」平台及「初衣食伍公司」電商平台網頁上行銷；甚至詐騙知名美食節目主持人詹姆士公司，對其銷售中國進口加工生產的香麻辣粉牟利千萬。

全案爆發後，李男為掩飾犯罪所得，還指示吳姓前妻與公司員工提領新台幣2831萬多元藏匿，目前檢調除從吳姓前妻住處天花板扣得約2160萬元、李男交付律師的200萬元外，其餘款項均下落不明。

高雄地檢署偵辦期間，除查扣李男名下財產共1億3480多萬元，6日偵結後更依違反食品安全衛生管理法、詐欺、洗錢等罪嫌將李男、吳姓前妻、前妻胞姊等6人及相關6間公司起訴，並聲請沒收犯罪所得共約3994萬元。

雄檢今天上午指出，檢察官審酌李男身兼多間公司實際負責人，且公司為國內辣椒粉、冬菜等食品大宗上游供應商，但卻罔顧其應有社會責任、消費大眾身體健康，且還換櫃改標、更換送檢樣本等，據此建請高雄地方法院予以從重量刑，並科以李男名下6間公司各2億元罰金、共12億元。（編輯：陳仁華）1130509