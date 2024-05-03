優奇公司黑胡椒細粉複驗 仍檢出微量蘇丹色素

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）新北市優奇公司自主通報黑胡椒細粉檢出蘇丹色素，結果處於臨界值，送中央複驗。衛福部食藥署今天公布，黑胡椒細粉驗出蘇丹色素3號9ppb，上游原料未檢出；已下架約53公斤。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富下午接受媒體電訪說明，新北市政府衛生局於4月26日送驗黑胡椒細粉等3件檢體至食藥署，其中優奇公司的黑胡椒細粉檢出蘇丹色素3號9ppb。

另外還有2件檢體，是優奇公司向高林農貿股份有限公司購買黑胡椒原料。林金富表示，結果為未檢出，相關檢驗結果已在上午函復新北市政府衛生局。

林金富指出，經調查，優奇公司向高林農貿購買2批共1000公斤、產地在越南的黑胡椒原料，磨粉製成黑胡椒細粉170公斤及其他產品，流向雙北、桃園、台中、高雄、宜蘭等10縣市、25家業者，截至5月2日下架共計53.67公斤。

為進一步阻絕問題產品於境外，林金富說，4月18日起，不分來源國，針對所有黑胡椒等產品，採逐批監視查驗蘇丹色素，截至4月30日止，共抽中6批正在檢驗。

林金富解釋，「香辛料」、「調味醬」等產品及其貨品共計35個號列，繼辣椒乾、段與辣椒粉等2號列採逐批監視查驗後，現在針對胡椒粉等共9號列，同樣採逐批監視查驗，即便連續進口5批次、進口合格數量達到原本不合格批次的3倍以上，仍不會調降查驗方式。

根據食藥署資料，相關禁用色素中，蘇丹1號、蘇丹3號、蘇丹4號、橘色2號、玫瑰紅B、對位紅、紅色2號及氮紅，共8項皆已列在邊境檢驗項目中，食藥署研檢組則正在開發「甲苯胺紅」檢驗方法。林金富說，預估5月初完成研發，屆時檢驗項目會從8項增加為9項。（編輯：管中維）1130503