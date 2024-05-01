食藥署：同業者邊境違規率若逾5% 考慮加強管制

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）韓國電商平台酷澎（Coupang）近半年累計7批從不同國家進口餐具溶出試驗不符規定，遭邊境攔截。食藥署今天表示，未來若同一業者整體不合格率超過5%，可考慮進一步管制措施。

根據衛生福利部食品藥物管理署最新公布的邊境查驗不合格名單，這次共有12項檢驗不合格產品。

其中，酷澎股份有限公司從中國大陸進口，品牌名為LOCKNLOCK的「可掛式砧板（8803733309097 LOCKNLOCK HALTER ANTIBACTERIAL CUTTING BOARD MINT CSC503）」，以4%醋酸（60℃，30分鐘）溶出試驗結果，蒸發殘渣值為48ppm，超過以聚丙烯為原料的塑膠類合格標準為30ppm以下。

根據食藥署統計，酷澎股份有限公司自民國112年10月22日至113年4月22日止，共輸入報驗4517批產品，檢驗不合格7批，包括韓國進口「方型木頭鍋鏟」、「木製迷你煎拌鏟」、「花朵圖案雙面用砧板」、「軟質冷凍收納盒」，越南進口「木質餐具組」2批，及這次公布的中國進口砧板，不合格原因均為溶出試驗不符合規定。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪指出，酷澎自中國輸入的砧板，這是第1次被抽驗到不合格，共1批、491.4公斤依規定退運或銷毀，未來酷澎進口同樣品項，將從一般抽批提高為加強抽批。

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媒體提問，酷澎進口商品屢次上榜，是否考慮對酷澎加強管制。林金富解釋，酷澎近半年整體不合格率不到千分之2，且現行管制方式主要是針對同進口商、同產地、同號列產品，未來若同一進口商的總體不合格率超過5%，才會進一步考慮其他管制措施。

此外，林金富說，近半年來中國進口的聚丙烯產品有600批，其中19批不合格；溶出試驗是模擬消費者日常使用過程，溶出殘渣超標代表產品的製造品質不好，可能在使用過程中讓雜質污染到食物。（編輯：管中維）1130501