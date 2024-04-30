中國乾辣椒農藥殘留超標 逾4萬公斤遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，這次共12項不合格產品，其中有3批從中國進口乾辣椒被檢出農藥殘留量超標，逾4萬公斤依規定退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有12項檢驗不合格產品，如印尼亞達枳、寮國糯薏仁、越南羅望果魚露等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次又有3批來自中國的乾辣椒，各被檢出殘留農藥克美素0.13到5.27ppm，違反果菜類不得檢出規定，共4萬1040公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，克美素是一種生長調節劑，台灣規定辣椒不准使用，僅開放大麥、小麥及小麥麵粉等9項產品制定殘留容許量

此外，還有2批分別從中國、越南進口的「調味品SEASONING POWDER （SPICY FLAVOUR）」、「羅望果魚露」等調味醬，各被檢出農藥克美素、防腐劑二氧化硫等違規，同樣退運或銷毀。

林金富說，食藥署統計，「香辛料」產品及其貨品分類號列共24項、「調味醬」產品及其貨品分類號列則有11項，共計35個號列，其中辣椒乾、段與辣椒粉等2號列，已自3月6日起，不分來源國採逐批監視查驗，檢驗蘇丹色素，包括農藥也會檢驗。

對於其餘33號列，林金富說，目前正在開發檢驗方法，第1階段會擴到至包含胡椒粉等共9號列，最快5月初到位。

根據食藥署資料，相關禁用色素中，蘇丹1號、蘇丹3號、蘇丹4號、橘色2號、玫瑰紅B、對位紅、紅色2號及氮紅，共8項皆已列在邊境檢驗項目中，食藥署研檢組則正在開發「甲苯胺紅」檢驗方法。林金富說，同樣預估5月初完成研發，屆時檢驗項目會從8項增加為9項。（編輯：陳清芳）1130430