辣椒粉驗出蘇丹紅續售還稱客戶不在意 保欣負責人遭起訴

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（中央社記者高華謙新北30日電）保欣公司負責人劉慶士明知自中國進口的辣椒粉驗出蘇丹色素3號，仍繼續販售，還稱客戶不在意是否有蘇丹色素。新北檢方依違食安法等罪嫌起訴劉慶士與保欣公司，建請從重量刑。

檢警調查，劉慶士於民國112年10月30日前，以保欣公司名義向中國天慧貿易有限公司訂購由河南省三禾藥業有限公司製造的1萬3000公斤紅辣椒粉，並在同年12月1日將3000公斤辣椒粉分裝成120包賣給1間下游公司，經下游公司送驗後，發現含有蘇丹色素3號，因此通知保欣公司並退貨。

檢警調查，劉慶士得知此事後，自112年12月19日至113年1月19日仍繼續販售這批辣椒粉給下游業者，共賣出上萬公斤，後來隨 蘇丹紅 蘇丹紅小百科 是一種脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不能添加在食品中，如長期使用容易有肝腎毒性。 世衛組織列為第3級致癌物

在人體中被分解為胺類化合物時就屬第2級可能致癌物（動物實驗有致癌風險，人體尚無致癌證據） 看更多 關閉 風暴擴大，下游業者紛紛退貨。

新北地檢署認為，劉慶士在偵訊時一再表示，客戶不在意辣椒粉是否含有蘇丹色素3號成分，足見毫無悔意；檢察官偵查終結後，依刑法詐欺取財、違反食品安全衛生管理法販賣有毒或含有害人體健康之物質或異物、添加未經中央主管機關許可添加物食品等罪嫌起訴劉慶士與保欣公司，並建請法院從重量刑。（編輯：李錫璋）1130430