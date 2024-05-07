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台中EMPEROR、御帝和牛用逾期肉品 開罰336萬元

2024/5/7 12:47（5/7 13:08 更新）
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台中市食品藥物安全處稽查員查核店家肉品效期。（圖取自台中市食安處網頁fds.taichung.gov.tw）
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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市2家頂級和牛燒肉餐廳先後被查獲逾期肉品，共裁罰新台幣336萬元，市府啟動「和牛燒肉餐廳專案」首波查核20家，未發現逾期食材，7家因現場環境衛生部分缺失，限期改善。

台中市食品藥物安全處今天發布新聞稿指出，日前因「和牛EMPEROR」、「御帝和牛」餐飲業者遭民眾檢舉貯存逾期肉品，依違反食品安全衛生管理法，2案共裁罰336萬元，並移請司法檢調單位偵辦。

食安處自4月25日起啟動和牛燒肉專案，查核重點包括食材效期、來源文件、產品責任保險、作業環境及人員衛生等項目，首波查核20家，均有投保產品責任險，未發現食材逾期情況。

食安處指出，其中7家業者因環境衛生不符合食品良好衛生準則項目，含食材未離地放置、個人物品未專區放置、食材未覆蓋、員工未提具體檢報告等缺失，已當場責令業者限期改善，後續將無預警前往複查，如仍不合格將依食安法裁罰6萬元以上至2億元以下罰鍰。（編輯：郭諭儒）1130507

台中市食安處偕同市府消保官前往和牛餐廳進行稽查。（圖取自台中市食安處網頁fds.taichung.gov.tw）
台中市食安處偕同市府消保官前往和牛餐廳進行稽查。（圖取自台中市食安處網頁fds.taichung.gov.tw）
#台中市
#台中市食品藥物安全處
#食安處
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