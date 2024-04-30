全大運10選手疑食品中毒 禍首疑為生菜沙拉

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）到台中參加全大運的10名選手疑似食品中毒，其中有9人就醫，台中市食安處今天表示，就醫者都已返回飯店休息，而根據選手的反映，懷疑飯店自助式早餐的生菜沙拉有問題。

有關全大運選手發生疑似食品中毒案，台中市食品藥物安全處長傅瓊慧上午在市政會議前接受媒體聯訪說明，衛生局在接獲醫院通報後已展開調查作業。

傅瓊慧表示，昨天上午10時58分接獲澄清醫院平等院區通報有2民眾入住中區某飯店食用自助式早餐不適而就醫，昨天下午4時多再接獲中國醫藥大學附設醫院通報有某校擊劍隊員7人疑發生食物中毒，後續開始調查作業。

傅瓊慧指出，昨天有10人身體不適，其中9人就醫，到昨晚9時還有2人在中國醫大附醫留院觀察，2名留觀者也於晚間10時離院返回飯店休息，之前就醫的9人逐漸恢復中，今天正常參賽，等比賽結束就返回台北。

傅瓊慧表示，衛生局昨天接獲通報後立即啟動食品中毒調查小組，就個案及供膳場所進行調查，相關檢體也進行採檢，目前已採集食餘檢體及環境檢體送驗中，而人體檢體包括患者及廚房人員目前還在採樣中，檢驗結果最快預計2週出爐，為避免案情有擴散之虞，昨天也責令飯店從今天起停止供餐2天。

傅瓊慧說，根據就醫選手的反映，都懷疑是生菜沙拉的問題比較大，所以有做生菜沙拉的採檢，雖然10人身體不適，由於其中1人症狀較輕而未就醫。

食安處昨天已去飯店廚房作業區進行稽查，傅瓊慧表示，發現食品標示有脫落情形，冰箱溫度管理也有缺失，待人體、食餘、環境等檢體檢驗出來，如果綜合研判是食品中毒，就會移送檢調偵辦。（編輯：謝雅竹）1130430