四技申請入學1階篩選通過率47.3% 較上學年略低

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（中央社記者許秩維台北28日電）113學年四技申請入學今天公告第1階段篩選結果，四技申請入學提供7933個名額，4萬6072人次通過1階篩選，通過篩選率47.3%，比112學年略低。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，113學年科技校院日間部四年制申請入學聯合招生今天公告第1階段篩選結果，考生可上四技申請入學委員會網站（https://www.jctv.ntut.edu.tw/caac/）查詢。

113學年四技申請入學有60校、587個系（組）、學程參與招生，提供7933個名額，4萬6072人次通過第1階段篩選，通過篩選率47.3%，比112學年（50.2%）略低。

考生通過第1階段篩選後，仍須參加第2階段複試，第2階段複試通知、面試時間地點等資訊，將於5月1日前由各科技校院於該校網站公告，請申請生務必自行上網查詢。

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第2階段複試一律採網路上傳「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」，自5月2日上午10時起至各校規定上傳截止日止，考生應至第2階段複試「資格審查暨學習歷程備審資料上傳系統」完成網路上傳（勾選）「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」。

技專招聯會提到，考生可於4月12日上午10時至4月17日晚間9時期間，登入第2階段複試「校系（組）學程上傳檔案勾選清單」的預擬練習版，檢視自己的中央資料庫學習歷程檔案，如有疑義者，請於4月18日中午12時向就讀學校提出疑義處理申請。（編輯：李亨山）1130328