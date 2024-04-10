四技申請入學2階複試 4/12開放檢視學習歷程檔案

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（中央社記者許秩維台北10日電）113學年四技申請入學1階篩選結果日前公告，通過篩選的考生仍須參加2階複試，4月12日起開放上傳系統練習版，供考生檢視學習歷程檔案是否正確。

技專校院招生委員會聯合會於3月28日公告113學年科技校院日間部四年制申請入學聯合招生第1階段篩選結果，有60校、587個系（組）或學程參與招生，提供7933個名額，4萬6072人次通過第1階段篩選，通過篩選率47.3%。

技專校院招生委員會聯合會新聞資料指出，考生通過第1階段篩選後，仍須參加第2階段複試，並透過網路上傳「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」。

為了讓考生提前檢視學習歷程資料，技專招聯會表示，4月12日上午10時至4月17日晚間9時期間，將開放第2階段複試「校系（組）學程上傳檔案勾選清單預擬練習版」，有中央資料庫學習歷程檔案的應屆畢業申請生，可檢視1至4學期的學習歷程檔案；110學年（含）後的非應屆申請生，可檢視1至6學期的學習歷程檔案。

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檢視學習歷程檔案後如有疑義者，應於4月18日中午12時前，向就讀學校提出疑義處理申請，逾期或未依招生簡章規定提出疑義處理申請者，視同確認中央資料庫學習歷程檔案，概不受理複查及申訴。

技專招聯會提醒，2階複試「資格審查暨學習歷程備審資料上傳系統」將於5月2日上午10時起開放，考生應於各校系規定截止日前完成網路上傳（勾選）「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」，並於5月16日至28日期間參加各校的複試。（編輯：陳政偉）1130410