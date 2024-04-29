更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

全大運10選手吃早餐後不適 中市稽查飯店停餐2天

2024/4/29 22:37（4/29 23:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
113全大運將在台灣體育運動大學登場，多項賽事已提前開跑，近日卻傳出有多名選手在吃完飯店早餐後出現嘔吐症狀。台中市食安處29日派員到供膳場所調查並進行檢體採檢，將釐清是否為食物中毒案件。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月29日
113全大運將在台灣體育運動大學登場，多項賽事已提前開跑，近日卻傳出有多名選手在吃完飯店早餐後出現嘔吐症狀。台中市食安處29日派員到供膳場所調查並進行檢體採檢，將釐清是否為食物中毒案件。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中29日電）全大運在國立台灣體育大學登場，27日、28日10名學生吃完飯店早餐後，陸續出現嘔吐症狀，9人就醫，台中市衛生局今天稽查飯店並要求暫停供餐2日，採集檢體釐清是否食物中毒。

2024年全國大專校院運動會5月4日將在國立台灣體育運動大學開幕，有多場賽事已提前展開。4月27日、28日傳出多名學生身體不適，出現嘔吐症狀，經衛生局統計，截至今天晚間9時，有10人身體不適，9人就醫，目前尚有2人急診觀察，7人返抵飯店休息。

台體大主秘陳添丁接受媒體訪問指出，4月27日下午政治大學2名學生至醫護站說從早上開始一直嘔吐，學生到站時臉色蒼白，醫師問診後給予藥物，後續2人症狀加劇，送醫治療診斷為急性腸胃炎。4月28日陸續有學生出現相同症狀，統計共10人身體不適。

台中市衛生局今天派員到選手下榻的飯店稽查，進行個案、供膳場所調查及檢體採檢工作，最快預計2週後會有初步結果，現場查有部分食材標示脫落及冰箱溫度記錄未落實等項目，已輔導現場完成改善。依食安法規定，要求飯店廚房暫停供餐2日，進行作業區的清潔消毒工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

食安處補充，全案如經綜合研判認屬食品中毒，可依違反食安法規定，移送司法偵辦，或處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另有媒體報導有學生遭取消參賽資格，台體大指出，10名學生均有完成比賽，其中在擊劍比賽競賽規程有規定，沒有積極發動攻擊，就會被判警告或是由對方得分，但不會取消資格。大會初步調查，沒有被取消資格情事發生，如有選手權益相關爭議，將依競賽規程辦理。（編輯：管中維）1130429

#台體大
#全大運
#食物中毒
#台中市衛生局
#陳添丁
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.22