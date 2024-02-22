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不滿被換教室舞蹈系學生揚言休學 台體大盼理性溝通

2024/2/22 20:15
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）國立台灣體育大學舞蹈系學生不滿校方將教室出租，被換到不符舞蹈規定的舊教室上課，除不進教室上課，還有人揚言休學；校方表示，已暫緩招租進度，盼回歸理性溝通。

台體大預計將學生運動實習中心的M1、M2出租，此舉引發學生不滿，認為學校為了賺錢，犧牲在學生權益，給了體育館105、106兩間不符舞蹈需求的教室，造成練舞安全疑慮，開學後一度不肯進體育館教室上課。

台體大舞蹈系26名學生今天寫下連署信，信中控訴上課途中，所有人被趕到其他教室上課，痛斥根本不尊重學生受教權。

學生指出，農曆年前透過民代協調，在實際會勘了解105、106教室是否符合舞蹈標準前，校方暫緩出租M1、M2舞蹈教室，但2月7日仍上網公告招標，明天就要開標；幾經溝通，雙方仍無共識，多名學生認為難道被逼休學，已有多人拿了休學單。

台體大主秘陳添丁告訴中央社記者，此案歷經1年討論、召開3次協調會，本來去年9月應要搬離，後暫緩一學期更換教室，也已同意暫緩招租進度；不希望學生因教室問題休學，盼回歸理性，校方會持續與學生溝通。

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台體大以文字補充，為活化校方土地資產，2015年校務基金管理委員會通過建造「學生運動實習中心」，因舞蹈系反映校內所屬空間不足，故暫借舞蹈系課程使用，遭誤解學校為賺錢迫使舞蹈系離開。

台體大表示，寒假期間整修體育館105、106教室，鋪設舞蹈專用木地板，但學生與校方對場地標準有不同看法，下週將請專家到校現勘，未來依師生建議逐步修建至符合上課標準，保障學生在安全環境上課。（編輯：陳仁華）1130222

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