台體大出租教室開標學生抗議 校方：僅資格審查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）國立台灣體育大學舞蹈系學生不滿校方將教室出租，改換到舊教室上課，犧牲學生權益。校方今天開標，70多名學生在外抗議，校方表示，僅進行資格審查，信守暫緩招租承諾。

台體大預計將學生運動實習中心的M1、M2出租，此舉引發學生不滿，認為學校為了賺錢，犧牲在學生權益，給了體育館105、106兩間不符舞蹈需求的教室，造成練舞安全疑慮，開學後一度不肯進體育館教室上課。

校方2月7日將運動實習中心的教室上網公開招租，今天開標，70多名學生齊聚開標室外，高舉「還我教室」、「還我受教權」白布條，學生不滿校方說好暫緩招租，現在卻如期開標，說一套、做一套。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

學生指出，M1、M2舞蹈教室2018年完工，空間方正，無任何柱子或障礙物，深度達8米，挑高設計皆超過4米，視野明亮，適合舞蹈教學專用；而105、106教室建物老舊，位於體育館內走道旁空間，環境陰暗潮濕，深度不足僅6.2米，105教室有延伸樓梯影響練舞，106教室高度也僅2.9米。

台體大透過文字稿表示，2月7日招租公告，訂於今天辦理資格審查開標，基於信賴保護，如期舉行。信守暫緩招租進度承諾，今天僅進行資格審查，有關後續評選、議價、決標等程序，將視教育部第三方公正小組訪視結果及後續與學生溝通情形，預留彈性。校方釋出最大包容與尊重，希望保持理性，回歸制度，共議校務發展。（編輯：郭諭儒）1130223