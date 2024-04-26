中市府啟動和牛餐廳專案稽查 首日1家衛生限期改善

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市2家高檔和牛餐廳相繼查出食材逾期後，市府啟動和牛餐廳專案稽查，食安處今天表示，首日稽查4家知名和牛餐廳未發現逾期食材，其中1家發現食材未離地放置，已開立限期改善通知。

台中市位於西屯區及西區的各1家高檔和牛餐廳遭檢舉食材逾期，台中市食安處稽查屬實，各開罰新台幣144萬元及192萬元，並移送檢調偵辦，而吹哨者也可獲實收罰金一半的檢舉獎金，市府也宣布針對高檔和牛餐廳展開專案稽查。

台中市食品藥物安全處從昨天開始啟動「和牛燒肉餐廳專案」，首波預計稽查20家餐廳業者，昨天會同消保官前往老乾杯、侍老井精品和牛燒肉會所、阪前和牛鐵板燒、樂軒和牛專門店等4家知名和牛餐廳稽查。

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食安處表示，稽查重點包括食材來源及保存、產品責任保險及衛生等項目，稽查結果4家業者均有投保產品責任險且未發現逾期食材，其中樂軒和牛專門店則有未出示體檢表及食材未離地放置等缺失，已開立限期改善通知，將擇期無預警前往複查，如仍不合格將依食安法裁罰6萬到2億元以下罰鍰。

民進黨台中市議員蔡耀頡今天在台中市議會財政經濟業務質詢時也建議，市府經發局去年首次舉辦鍋烤節，今年還要持續辦理鍋烤節的系列活動，他要求經發局要與食安處合作，在業者報名後應該採隨機抽查等機制來維護鍋烤節的活動品質，盡量去預防及避免類似情況發生，把關消費者的食安與健康。（編輯：黃世雅）1130426