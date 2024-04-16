談教改30年 李遠哲：教育本就應進步改變

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（中央社記者張雄風台北16日電）今年逢教改30週年，中研院士李遠哲今天說，教育本來就應該要改變、要進步，都30年了還在談教改「是不對的」；在教育議題一直追著他打，只因為2000年政黨輪替時他支持民進黨。

台大風險中心今天舉辦淨零青年沙龍，邀請中央研究院士李遠哲主講「轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」議題，並與青年對談。

今年適逢教改30年，李遠哲會後接受媒體聯訪表示，教育每年都應該改變，當年教育改革審議委員會提出的是建議；但他既不是政府官員、也不是教育部長，在教育改革議題上一直追著他打，「是因為2000年政黨輪替時，我支持民進黨」。

李遠哲說，都已經30年了還在講教改，強調「這是不對的」；他認為，教育本來就應該要改變、要進步。

媒體提問，當年教改的方向，就現在來看是否有不合時宜部分。李遠哲未正面回應，他提到，過去一次會議中，台積電董事長劉德音曾向他表達「教改會提出的建議真的了不起」。李遠哲接著笑說：「（教改）去問劉德音好了。」（編輯：張雅淨）1130416