教改將滿30週年 教團：廣設大學功過難論

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（中央社記者陳至中台北5日電）民國83年的「410教育改革大遊行」促成廣設大學等政策，近來卻因少子女化、教育商品化等備受各界批判。然而教育團體提到，教改30年來，也為台灣經濟和社會文化轉型帶來助力。

410教改提出落實小班小校、廣設高中大學、推動教育現代化、制訂教育基本法等訴求，對台灣的教育政策發展產生深遠影響。尤其是廣設大學，促使台灣在後續約10年間大學數量暴增。

根據教育部統計，83學年度時全國有23所大學、35所學院、72所專科（共130校）；「410教改」後不少專科升格，到最高峰的96學年度，全國有100所大學、49所學院，專科剩下15所（共164校）。

而近10年來大學受到少子女化海嘯衝擊，不少學校面臨生存危機，紛紛轉型退場。到111學年度，全國為126所大學、10所學院、12所專科（共148校）。

高教工會理事長周平接受中央社電訪表示，410教改有其時代背景，30年前台灣的產業從世界分工下處於「半邊陲」狀況，逐步往技術密集、資本密集發展。另一方面，30年前台灣也正從威權時代轉移到民主化、自由化、國際化發展，社會批判「大學窄門」，並期盼政府減少對大學的控管。種種力量匯集起來，對教育改革賦予很大的期待。

然而，周平指出，410教改希望增加公立大學，但後續的高教擴張卻偏向「撿便宜」政策，讓大量專科升格，如今私立大學仍占6到7成。且相較於OECD（經濟合作暨發展組織）國家，台灣投入的高教經費仍然偏低，許多學校用最小成本辦學，教學品質堪慮，也讓教改備受批評。

周平認為，教改30年來，從「事後諸葛」來看，少子女化與大學擴張政策確實有牴觸，但今天台灣的經濟、民主、文化和公民素養的提升、高科技產業的榮景，一部分也要歸功於大學培養出大量高素質的人力，「雖然大學生素質可能不比菁英教育時期，但平均水準是有提高的。」

周平也提到，年輕一代經歷大學洗禮，受過論述、思辨的訓練，並學習接受不同的意見，進而形塑出現今最可貴的民主環境，這些也都可歸功於教改。

全國私校工會發言人尤榮輝表示，410教改發生之前，台灣累積了半個世紀對高等教育「窄門」的不滿，政府後續的政策，主要還是順應民意對高等教育的渴求，然而，大學數量一下子膨脹的太快，急就章、便宜行事的政策讓大量五專升格，「質」卻沒有明顯提升，形成當下浮濫的狀況。

尤榮輝表示，從正面來看，教改提供大量高等教育人才，確實對台灣的產業有所助益。但負面的後遺症則是文憑的「含金量」下降，不少學校招生「寧爛勿缺」，導致大學生素質急速下降。

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「政府不得不亡羊補牢，解決廣設大學後留下的弊端。」尤榮輝呼籲加強私校退場、轉型，提供誘因改辦為社會迫切需要的長期照顧、社會住宅、其他文教事業。公立學校也要持續整併，並檢討學費調整措施。

尤榮輝表示，執政者應從410教改吸取經驗，制訂政策時應把眼光放的更長遠，考量到人口變化、產業變遷等更多的因素，避免急功近利、討好選民的政策，缺乏長遠和前瞻的發展藍圖。（編輯：陳政偉）1130405