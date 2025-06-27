中市府培訓視力協助員 協助視障就業者適應職場
2025/6/27 10:29（6/27 11:16 更新）
（中央社記者郝雪卿台中27日電）為協助視障者排除因視力造成的工作阻礙，台中市勞工局今天表示，今年招募視力協助員，並辦理35小時培訓課程，已有15人完成培訓，即日起投入服務工作。
台中市政府勞工局今年新招募視力協助員（簡稱視協員）並辦理35小時培訓課程，日前已結束課程，共有15名學員完成培訓成為視協員，即日起正式投入服務工作。
勞工局透過新聞稿說明，培訓內容涵蓋專業知識、實務操作、服務技巧及倫理守則4大核心，包括認識視障者、視協員、社會資源、助人、報讀、人導法、定向行動、輔具等，透過模擬演練、小組討論與實地實習等方式，強化學員的實務能力與應變技巧，過程中學員皆展現高度學習熱忱與職業素養。
勞工局長林淑媛說，透過招募、培訓視協員，才能提供視障者良好的視力協助服務，這批完成訓練的生力軍不僅具備專業能力，更有服務熱忱，將為台中視力協助服務注入新能量，在台中工作的視障者如有需要，歡迎向勞工局申請服務。
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勞工局表示，視力協助服務內容分為職場文書行政與交通定向2大類，包括口語報讀、繪製表格、資料校對、分類整理、簡易定向及交通陪同等服務，依視障者提出的申請需求、區域，媒合具備該專長且適合的視協員進行服務。
勞工局公布，今年職場視力協助服務受理申請至10月31日止，友善募集視協員至11月30日止，如欲了解視障者申請視力協助服務、視協員資格認定等細節，可到台中市勞工局網頁視力協助員服務專區查詢，或電洽社團法人台灣盲人福利協進會全國總會。（編輯：張雅淨）1140627
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