教團指技職生屢成教改受害者 教部：強化產業合作

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（中央社記者許秩維、陳至中台北5日電）410教改促成政府廣設高中、大學，逐漸形成「先普高後技職」的升學選擇，後續又遇到少子女化，教育團體認為，技職生屢屢成為受害者。教育部表示，將積極強化產業合作，建構優質技職環境。

民國83年的「410教育改革大遊行」，即將滿30週年，政府後續廣設高中、大學，對技職產生深遠影響。根據教育部統計顯示，83學年高中（普高）學生約24萬人，高職（技高）學生約52萬人；103學年高中學生約33萬人，高職生降到42萬；到了108學年，就讀高中的學生30萬人首度超過高職，高職生人數也跌破5成。

私立學校文教協會秘書長藍培青接受中央社記者訪問時表示，在民國40、50年代，政府在教育資源上力有未逮，因而鼓勵私人興學，當時成立的私校多以技職為主，培育許多基層和中層人力，是國家經濟起飛的重要助力。

在410教改遊行的倡議下，政府開始廣設高中和大學。藍培青提到，當時政府為了滿足學生和家長的需求，教改倡議往普通高中和大學傾斜，影響到技職教育發展，形成「先高中後技職」的升學傾向，排擠到高職生存，其中以私校的衝擊最大，導致近年退場的學校以私立高職或技專為主。

觀察教改一路走來，藍培青發現，技職教育已被逐漸地摧毀，變得越來越像普通教育，技職的老師很多來自各大學畢業的博士，卻沒有實務經驗，就連技職的評鑑也和高教越來越像，即使教育部後來想亡羊補牢，但本質未改變的話，技職教育仍會被認為是次等教育或選擇。

「教育不該一元化」，藍培青認為，往公共化的方向走不一定是對的，教育需要更多良性的競爭，如果不讓技職和私校有更多生存空間，最後技職只會成為樣板，難以因應產業需求，而政府資源有限，公立學校之間也會產生排擠效應，最終導致整體素質下滑、高教平庸化。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，410教改的方向和目標沒錯，但規劃時卻沒有注意到相關配套，也未適度去修正，才導致技職教育受影響。

「技職教育的品質必須提升」，侯俊良提到，技職學生與職場之間，應該要有更細部的對接，技職培養出的人才，可能對應未來10年、20年的職業發展，因此技職教育不單是教育部的問題，需要和勞動部、國發會共同討論，並邀請業界共同參與，檢討當前的相關政策是否已過時。

侯俊良認為，技職教育要能因應未來的趨勢，唯有創造出良好的就業環境，才有誘因吸引學生願意選擇技職教育，如果無法讓學生和家長意識到或感覺到技職教育未來是有發展的，政府即使補助再多學費也未必有用。

對此，教育部表示，近年已推動多項重大政策，強化技職教育環境，包括優化技職校院實作環境計畫、新南向技職人才計畫、技專校院高等教育深耕計畫、建置區域產業人才及技術培育基地計畫等，共投入總經費約新台幣953億元。

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為鼓勵更多學生投入技職，在國中階段推動職涯探索課程，讓學生及早認識技職體系的發展。產學攜手合作計畫2.0也擴大辦理，並從高中職向下銜接到國中端。

為了加強技職學生的就業能力，教育部補助學生職場參觀、校外實習、參與全國技能競賽及國際技能競賽選手所需的訓練材料費，近年也規劃讓獲得全國技能競賽國手資格的學生，未來能以公費生制度進入教職。（編輯：陳政偉）1130405