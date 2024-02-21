台東校長甄選6口委都在地 教團：難免遭人物議

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（中央社記者陳至中台北21日電）全國教師工會總聯合會今天召開記者會，指台東縣112學年度國小校長甄選的6名口試委員都是在地校長，沒有外縣市校長、專家學者等，且與錄取者曾出現在同一餐會，難免遭人物議。

全教總日前接獲檢舉，檢舉人指稱台東縣政府去年12月舉辦的國小校長甄選，6名口試委員都是台東在地校長（5人現任，1人退休）；有3名口委與3名甄選錄取者出現在同一「慶功宴」；另有3名錄取者是台東縣現任校長的親屬。檢舉者擔心校長甄選淪為攀交情、比關係。

全教總理事長侯俊良表示，經全教總查證，檢舉者所稱的「慶功宴」，其實是教育協會在當地的餐會，但多名口委與參與甄選者有過多交集，仍難免遭人物議。

侯俊良表示，校長甄選制度是為選出「候用校長」，是校長遴選前最重要的環節，一個公平、公正、公開的甄選制度，是確保校長素質與專業的關鍵。這次台東縣甄選過程確有可議之處，呼籲縣府公開說明，確保考試公平。

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全教總文宣部主任羅德水表示，最大的癥結點是口委清一色都是當地校長，其他縣市多會兼顧理論與實務，有一定比率的學者專家、教育團體代表參與。甚至為利益迴避，完全不找本地校長擔任口委。

全教總呼籲縣市政府應秉持公開、透明、專業，過往校長遴選常出現的種種缺失，包括事先運作喬志願、不尊重教師組織，欠缺淘汰或退場機制等，都應徹底檢討，才能杜絕爭議與紛擾。（編輯：張雅淨）1130221