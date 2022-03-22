台灣人才缺口大開 業界：錯誤教改政策導致

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（中央社記者曾智怡台北22日電）面對人才缺口大開現窘狀，業界認為，台灣擁有世界上CP值最高人才，國際技職比賽常常名列前茅，卻被錯誤的教改政策給絆了一腳，呼籲政府正視問題，包含技職教育主力對象應為高工職而非大學。

工商協進會今天舉行70周年慶前瞻論壇第2場活動，主題為「未來產業發展之人才需求與政策設計」，由副理事長、台隆企業集團董事長黃教漳主持，邀請中華經濟研究院副院長王健全進行專題演講。

晶華酒店集團董事長潘思亮、豐群投資控股公司董事長張宏嘉、友嘉集團總裁朱志洋、勞動部前常務次長林三貴、台灣大學國家發展所副教授辛炳隆參與會談。

朱志洋表示，台灣人只要經過培養歷程，論智慧、彈性、應變力、速度，都可說是世界上「CP值最高人才」；然而，面對疫情、碳中和等產業發展變遷，衍生的新科技、新經營模式、新經營對手等，「不知道去哪找這方面人才」成一大不定數，企業最擔心的是缺乏經驗。

「不管是國家、企業、社會，人是最重要的，你找錯人、擺錯位置，他肯定要做錯事情，肯定不會有好結果」，朱志洋說，「我今年76歲，我很懷念我的時代，能考上台北工專是很光榮的事情」；反之，現在時代已完全扭曲，專科變學院、學院變大學、大學再掛上科大之名，台灣的大學數量多得恐怖，呼籲政府、教育部正視教改問題。

朱志洋建議，企業培養自身人才、教職訓練要有獎勵機制，例如透過稅務、投資抵減，相信可幫助許多中小企業培養人才。

張宏嘉一樣認為，「教育體系在教改之後發生劇烈變化，走了一條錯誤的路」，唸大學者占90%以上，相對而言，芬蘭大學生比例是35%，顯示真正需要大學學歷的工作只有3成多。

他強調，技職教育主力對象應為高工、高職，而非大學，就像參加德國世界技能競賽，德國得獎者都是高中畢業，是否大學生比例高的國家就比較強，值得深思，要求政府落實基礎技職教育，「把時間浪費在大學沒有起作用，勞工當然不夠」。

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張宏嘉進一步說，企業訓練也很重要，例如自己在三陽實施系統工程、科技、管理3條路線訓練制度，如同軍隊裡軍官是少數，還有士官和士兵，工廠裡也是如此，「不可能一堆工程師」，凸顯公司訓練路徑重要性，另需投入語言等國際化訓練。

黃教漳表示，近年經濟成長表現良好，針對未來人才，第一，建議開放中高階人才以及不足人力能自國外引進，政策應更自由；第二，技職教育部分，不論半導體或其他工業，各種國際技職比賽當中，台灣都是名列前茅，盼不只是隱形冠軍，技職教育還有很大精進空間。（編輯：潘羿菁）1110322