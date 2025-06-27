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廖宥霖加盟美職釀酒人隊 大溪隊史首名旅外球員

2025/6/27 11:19（6/27 11:56 更新）
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大溪高中畢業內野手廖宥霖（中）正式加盟美國職棒密爾瓦基釀酒人隊，成為大溪高中隊史首名旅外的職棒球員，圖為廖宥霖與爸媽合照。（展逸國際企業提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月27日
大溪高中畢業內野手廖宥霖（中）正式加盟美國職棒密爾瓦基釀酒人隊，成為大溪高中隊史首名旅外的職棒球員，圖為廖宥霖與爸媽合照。（展逸國際企業提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月27日
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）大溪高中畢業內野手廖宥霖正式加盟美國職棒密爾瓦基釀酒人隊，成為大溪高中隊史首名旅外的職棒球員，廖宥霖表示，這是人生重要的一步。

廖宥霖高中階段磨練，守備和打擊都有進步，成為具長打能力的內野手，畢業後獲得釀酒人隊青睞，今天已完成合約並通過球隊體檢、正式加盟。

廖宥霖透過所屬經紀公司展逸新聞稿表示，「能有挑戰美國職棒的機會，我會非常非常珍惜，這絕對是我人生很重要的一步。」廖宥霖特別提到，「很感謝桃園市張滄彬老師」，讓在地的他有最好的環境，也感謝大溪高中校長王冠銘、教練鄭錦繁一路上的支持與指導。

釀酒人隊國際球員發展部的格林（Tyler Green）說，在整個追蹤廖宥霖的過程中，一直對於擊球能力和攻擊思維印象深刻，也很欣賞廖宥霖的心理素質和對比賽的態度。

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格林另外提到，幾次交談的時候，廖宥霖展現出謙和有禮同時具備自信的特質，這些優點相信能讓廖宥霖開啟成功的美國職棒之路。

廖宥霖先前代表桃園市隊在玉山盃青棒賽時受傷，傷勢經診斷後為膝蓋內側韌帶扭傷，球隊將安排廖宥霖先赴球隊多明尼加訓練基地復健，預計9月會恢復正常棒球訓練。（編輯：張雅淨）1140627

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