紙雕師蔣嘉凱刺殺勸戴口罩店員 判處無期徒刑定讞
2025/6/27 11:16（6/27 12:49 更新）
（中央社記者謝幸恩台北27日電）桃園市紙雕師蔣嘉凱不滿遭超商店員勸戴口罩，持刀刺死店員，一審判死刑，二審改判無期徒刑，經撤銷發回，更一審仍判處無期徒刑，最高法院今天駁回上訴，蔣嘉凱無期徒刑定讞。
全案緣於，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻強制戴口罩期間，民國110年11月21日凌晨4時許，蔣嘉凱未戴口罩進入桃園巿龜山區某超商購物，遭30歲蔡姓男店員規勸。
蔣嘉凱不滿，負氣未結帳離去，不久後戴口罩重返超商購物，遂與蔡男發生口角，憤而將口罩丟向對方再離開，隨後第3度返回超商、叫出蔡男，持利刃朝對方刺殺多刀；蔡男搶下利刃後，失血過多倒臥超商門外，送醫不治，身受13處銳器傷。
一審桃園地方法院認定，蔣嘉凱預謀殺人，案發時辨識能力與控制能力正常，雖符合自首要件，但並無悔悟之心，不予減輕其刑，依殺人罪判處死刑。
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蔣嘉凱不服判決，提起上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認定，蔣嘉凱服用多種藥物，交互作用致暴力意念，案發時控制力減低，依法減輕其刑，改判處無期徒刑。經上訴，最高法院撤銷無期徒刑判決，發回高院更審。
更一審合議庭則認定，蔣嘉凱案發後留在現場，並與陸續到場的員警對話、自陳犯行等，符合自首要件，依刑法規定減輕其刑，仍維持無期徒刑判決。檢察官不服判決，提起上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：謝雅竹）1140627
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