更多編輯台推薦新聞：
熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度
國際

熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛
國際

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局
國際

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風
生活

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

屏東超商店員遭攻擊眼睛 凶嫌二審仍判5年

2022/9/6 09:34（9/6 09:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
有思覺失調病史楊姓男子（左）去年9月因不滿女超商店員制止抽菸，徒手對她施暴、摳挖雙眼，高雄高分院6日二審判刑維持原判5年。（民眾提供）
有思覺失調病史楊姓男子（左）去年9月因不滿女超商店員制止抽菸，徒手對她施暴、摳挖雙眼，高雄高分院6日二審判刑維持原判5年。（民眾提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄6日電）有思覺失調病史楊姓男子去年9月因不滿屏東高樹鄉潘姓女超商店員制止抽菸，竟徒手對她施暴、摳挖雙眼。屏東地院一審判刑5年，高雄高分院今天上午駁回檢方上訴，維持原判。

屏東女超商店員遭挖眼案，由於51歲的楊男還另涉市場菜刀砍傷婦人案，一審遭屏東地方法院依傷害和重傷害未遂等罪判處有期徒刑5年。法院判決後地方上對於量刑引發議論，屏東地檢署檢察官認為原判決量刑並不妥適，依法提起上訴。

高雄高分院上午9時10分在遠距視訊法庭開庭，並宣判駁回檢方上訴，依重傷未遂、傷害等罪維持一審5年刑度。全案仍可上訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

全案起於楊男去年6月30日清晨在高樹鄉興店路上一家早餐店前，僅因細故就對和其母有糾紛的范林姓婦人持菜刀揮砍，造成婦人頭部外傷併腦震盪、胸壁挫傷、右側第六肋骨骨折、多處割傷及右手、雙膝擦傷；去年9月26日傍晚又因超商前遭制止抽菸，以手指摳挖潘女雙眼洩憤。

屏東地方法院法官考量楊男迄今仍未與婦人及潘女和解，也未取得2名被害人諒解等，加上他患有妄想型思覺失調症，辨識行為違法能力有輕微降低情形，依重傷未遂罪4年、傷害罪1年2個月，2罪判處應執行有期徒刑5年。（編輯：陳仁華）1110906

延伸閱讀
屏東挖眼案女店員出院 視力穩定無併發症司法精神病房111年設置6家 4年內關懷員增列千人心理諮商是否納健保陷兩難 醫師心理師看法不同超商店員遇暴力事件頻傳 業者：優先保護自身安全林萬億：司法精神病房年底完成第1家 明年陸續增加
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族