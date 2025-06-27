中國口惠實不至 中美洲國家中國直接投資占比不到1%

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市26日專電）儘管中國近年積極拓展在拉丁美洲的經濟影響力，並且多以擴大投資作為拉攏宣傳，但根據中美洲各國央行最新發布的數據顯示，2024年來自中國的外國直接投資（FDI）「微不足道」，甚至多數國家的中國投資占比連1%都不到。

媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）調查報導，以宏都拉斯為例，該國2023年與中國建交，希望獲得中國資金發展經濟。但根據宏都拉斯中央銀行的數據，2024年來自中國的直接投資只有近50萬美元（約新台幣1459萬元），其中第一季和第三季分別是40萬和10萬美元。而與來自其他國家超過8億5000萬美元的投資總額相比，根本微乎其微。

2018年與中國建交的薩爾瓦多，該國中央儲備銀行（BCR）報告指出，2024年來自中國的直接投資只有263 萬美元，僅占當年外國總投資6億9000萬美金的0.4%。而特別的是，雖然中國在2020至2021總共對薩爾瓦多投資近1200萬美元，但在之後2022和2023兩年資金卻持續流出，而且撤資和投資金額相當，等於走回原點歸零。

至於近年因為華為電信安全問題，與中國頻起摩擦的哥斯大黎加，中國在2024年也只投資90萬美元，不只遠低於2023年的250萬美元，更創下3年來新低。

至於巴拿馬，官方至今尚未公布2024年投資來源分布，不過2023年來自中國（包含香港）投資也僅為53萬美元。

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至於台灣在中美洲的友邦瓜地馬拉，則沒有來自中國的直接投資紀錄。

報導分析，儘管中國近年積極透過基礎建設、國營企業與政府項目為主的合作計畫，擴展在中美洲的影響力，但民間實質投資領域仍然是「口惠實不至」。相比之下，美國與區域鄰國在中美洲的外資影響力，仍居主導地位。以薩爾瓦多為例，光是2024年前9個月，美國直接投金額就超過1億美元。（編輯：周永捷）1140627