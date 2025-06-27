財務糾紛開3槍 瑞芳警依殺人未遂移送蔡嫌
2025/6/27 12:16
（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市瑞芳警分局今天表示，某水產行的員工疑因與人有財務糾紛，昨天遭人開3槍，意識清醒送醫。警方逮捕開槍的蔡嫌，今天會同律師製作筆錄後，將依殺人未遂等罪嫌移送檢方。
瑞芳警方表示，住在基隆的45歲蔡姓男子，26日下午約4時15分許，駕駛轎車前往深澳漁港，下車後進入某家水產店，並與在店內工作的52歲林姓男子發生爭執。
警方初步調查，蔡男疑因漁船買賣的財務投資糾紛，雙方一言不合，當場掏槍對林男開3槍，導致被害人左肩、左手臂及右大腿中彈。
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警方說，獲報後，火速出動警力趕抵現場，當場壓制蔡嫌，查扣作案手槍，並在他的車上起出另一把未上膛手槍。受槍傷、意識清醒的林男，被消防救護車送往基隆長庚醫院急救，無生命危險。
警分局偵查隊副隊長魏志豪今天透過影片表示，蔡嫌拒絕夜間詢問，今天清晨檢附相關物證，會同律師製作筆錄；下午於詢問後，將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪移送基隆地檢署偵辦，並建請聲請羈押、追查槍枝來源。（編輯：林恕暉）1140627
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