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沈文賓雙屍案判死定讞 律師聲請閱覽評議簿獲准

2025/6/27 11:06（6/27 12:18 更新）
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圖為死囚沈文賓（前左）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北27日電）男子沈文賓涉擄走妻舅的女友等2人後，將2人溺斃棄屍，遭判死刑定讞。沈文賓聲請再審，高院開庭調查完畢，另其律師聲請准許閱覽本案死刑判決的法官評議意見，高院日前裁准。

全案起於民國101年12月間，沈文賓為覓尋離家妻子下落，夥同胞弟沈文夏（判刑19年定讞）前往宜蘭縣一處檳榔攤，擄走妻舅的潘姓女友與潘女友人呂姓男子，開車打算將2人押回新北市鶯歌區。

沈文賓途中不滿遲遲找不到妻子，萌生殺人洩憤念頭，綑綁潘女、呂男手腳，於桃園市大溪區將2人推進灌溉水溝，再跳入水中強壓2人入水溺斃，確認無氣息後，棄屍於三峽恩主公醫院停車場。最高法院109年3月底駁回上訴，沈文賓死刑定讞。

沈文賓目前於台北分監待執行，並聲請再審，以有新事證等為由，請求開啟再審，台灣高等法院已開庭調查完畢，合議庭將裁定准駁。此外，沈文賓律師另聲請閱覽本案死刑判決的法官評議意見。

高院認為，依據法院組織法規定，評議時各法官的意見應記載於評議簿，並應於該案裁判確定前嚴守秘密；案件的當事人、訴訟代理人、辯護人或曾為輔佐人，得於裁判確定後聲請閱覽評議意見，但不得抄錄、攝影或影印，認為律師聲請於法有據，日前裁定准許。

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另一方面，憲法法庭113年9月做出113年憲判字第8號判決，宣告死刑有條件合憲，並指科處死刑之判決，應經各級法院合議庭法官之一致決。

由於沈文賓為近年遭判死刑定讞者，其歷審評議簿還在，據了解，本案符合「一致決」判死門檻，很可能成為下一名執行槍決對象。（編輯：黃名璽）1140627

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沈文賓雙屍案判死定讞 聲請再審開庭遭法官斥責
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