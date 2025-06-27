擁北大清華牛津學位 中國學霸失業轉當外送員

（中央社台北27日電）一個名為「丁遠昭愛留學」微信公眾號影片近日在網路引來熱議，丁遠昭曾獲中國北大、北京清華及英國牛津大學等學位，去年他在新加坡的博士後研究員職位不獲續約，失業後轉當外送員。他說，不論考試成績如何，大家以後的工作都差不太多。

綜合丁遠昭的影片及中國媒體報導，丁遠昭於1985年出生，是眾人眼中的學霸。2004年他以大學入學考試（中國稱高考）近700分的成績，入讀北京清華大學，攻讀化學工程與工業生物工程。畢業後，他考進北京大學，取得能源與資源工程碩士學位。之後，他前往新加坡南洋理工大學，獲得生物學博士學位。2018年，他又到英國牛津大學攻讀生物多樣性碩士。之後他成為新加坡國立大學的博士後研究員。

2024年3月，丁遠昭的研究員合約到期後未獲續簽，在求職過程中，投出的簡歷大多石沉大海，無奈之下，他選擇在新加坡當外送員，每天工作11至12小時，風雨無休，收入相對穩定，平均每天賺新幣50至100元（約新台幣1136至2273元），週日收入最高可達新幣254元。

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丁遠昭在影片中展示相關證書，證明自己的學歷。近日他發布影片勉勵今年的中國高考生，說高考剛結束，「不論考得好或不好，心態都應該放平，考得不好也不要悲觀失望，考得好了大家其實以後的工作都差不太多。例如送外賣，服務社會、養活自家、付出汗水、拿到回報。送外賣是個不錯的工作」。

丁遠昭的影片引來網友熱議，有網友留言，「真實的世界，殘酷的現實」、「送外賣的門檻挺高，現在需要博士了？」、「所以讀大學的意義在哪裡？」。也有網友表示，「他是不只能送外賣，只是選擇送外賣」。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1140627