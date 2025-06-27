壽司疑有蟲卵中市稽查 爭鮮致歉：內部已進行調查

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（中央社記者趙麗妍、黃巧雯台中27日電）台中市有民眾外帶餐點回家卻發現壽司上疑有蟲卵，台中市食安處將前往稽查，連鎖壽司業者爭鮮今天發布聲明表示，目前內部已進行調查，對於這次事件表達抱歉。

迴轉壽司品牌「爭鮮」今天發布聲明表示，當顧客購物後再次返回門市反應，門市人員即刻處理致歉、關心其身體狀況與協助退費，同步與顧客說明出餐流程，後續仍持續與顧客聯繫進行關心。

針對這次事件，爭鮮表示，內部已進行調查中，後續將配合相關機關進行調查，全力確保食品安全，而在事發後已立即啟動環境消毒防治，並持續加強員工教育訓練，在餐點出餐時加強留意把關。

爭鮮強調，始終重視食品安全，也非常在意每位顧客的用餐感受，目前內部已進行調查，對於這次事件表達抱歉，也誠心感謝顧客的即時反映。

有民眾在網路發文，日前她到台中市潭子區某連鎖壽司外帶餐食，回家卻發現食物上出現疑似「蛆」還一直鑽進肉裡，嚇得她立刻致電店家，店家本要回收食物並退費，消費者前往店家並查看店內環境。

民眾說，店家經理態度很好也很積極處理，但是不能接受店家認為可能是回家路上或是家裡蟲或蠅在食物上產卵的說辭，因為買完後直接放在車廂裡，騎車回家約5至10分鐘路程，回到家也馬上開盒開動。

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店家還提供監控從接單、製作、送單的畫面，強調都沒有看到任何一隻會飛的蟲蠅。民眾質疑，「監控這麼遠能看到蚊蟲？」且自己買的是熟食壽司，並非生魚片類。

台中巿食品藥物安全處透過文字稿說明，獲報後已錄案，將前往稽查，若查獲不符合食品良好衛生規範準則項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：黃名璽）1140627