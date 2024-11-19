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民眾在超市買到長蛆皮蛋 宜縣府稽查要求下架

2024/11/19 13:51
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）宜蘭縣政府衛生局今天指出，有民眾在全聯福利中心羅東光榮店購買松花皮蛋後發現其中有蛆，已要求業者下架同批產品，因產品廠商位於屏東，已移請屏東縣衛生局後續處理。

宜蘭1名民眾在社群臉書Facebook貼文指出，昨天在全聯羅東光榮店購買1盒松花皮蛋時沒有異狀，有效期限到明年6月，但回家後家聞到異味，打開後竟有蛆。經致電店家客訴後，店家協助退貨。

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衛生局指出，經前往販售場所稽查，現場環境衛生符合規定，已請業者下架同批產品及通報上游供應商檢視產品，同時提醒及輔導業者加強收貨時產品檢視。

衛生局呼籲，食品業者應加強自主管理，落實食品安全衛生管理法規定，確保製售產品品質。食品業者從業人員、作業場所、設施衛生管理等，都應符合食品良好衛生規範準則，若相關缺失沒有在要求期限內改正，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1131119

#宜蘭縣政府衛生局
#屏東縣衛生局
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