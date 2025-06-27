藍反制政院提地方補助辦法法制化 立院付委審查

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根據草案內容指出，中央為謀全國經濟平衡發展，得視直轄市及縣市政府財政收支狀況，由國庫給予計畫型補助款與一般性補助款。其中一般性補助款應依財政收支劃分法第30條第3項規定辦理，也就是中央政府給予地方政府的一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數。（編輯：謝佳珍）1140627

賴士葆指出，過去沿用的「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」，常因不同政府而有所更動，為求補助辦法維持一定的穩定性，有必要以法律定之，因此擬具「中央對直轄市及縣市政府補助條例草案」，以避免影響地方財政穩健，傷害人民權益。

賴士葆表示，其中一般性補助款包括地方政府基本財政收支短差，以及定額設算的教育、社福及基本設施經費，地方無須配合分擔、經費未執行完畢無須繳回；計畫型補助款則含中央明訂補助事項、比率，例如大眾捷運運輸系統、停車場、污水下水道，以及部分酌予補助事項，如警政、消防。

立法院會今天在藍白人數優勢下，通過由民眾黨立法院黨團所提的議事日程草案，將國民黨立委賴士葆、王鴻薇、羅智強等人提出的「中央對直轄市及縣市政府補助條例草案」一讀付委，交付立法院財政委員會審查。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發部分地方政府批評並提出訴願。而行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，將納入財政均衡作為補助條件，也引發地方政府反彈。

（中央社記者王承中台北27日電）行政院統刪對地方的一般性補助款25%，國民黨立委賴士葆等人提出「中央對直轄市及縣市政府補助條例草案」，將中央對地方補助款法制化。立法院會今天處理報告事項時，將賴士葆等人的提案交付立法院財政委員會審查。

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