民眾陳情遭裝修蟑螂詐財 立委籲政府推定型化契約

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（中央社記者王揚宇台北27日電）民進黨立委黃捷今天說，有多達20名民眾陳情被同一家設計企業社詐騙，受騙金額初估達新台幣600萬元，呼籲政府盡速檢討相關規定，並研擬保障消費者的定型化裝修契約。

受邀出席記者會的內政部國土管理署主任秘書歐正興表示，已召開18場會議討論，正密集協調中，希望今年底前把草案（定型化契約）送交行政院，進行後續的法治作業。消保處副處長陳星宏則表示，會與國土署共同努力。

民進黨立委黃捷、張宏陸今天與住宅消保會顧問吳翃毅及多名受害屋主在立法院召開記者會，揭露惡質裝修業者收取工程款，卻以各種藉口拖延、遲未完工等情形。

陳情人表示，工程行負責人在工程款到手後，以重感冒、車禍等藉口拖延不施工，有的則是水電、泥作做一半，合約期限到期仍無法如實交付，留下殘破不堪的爛尾屋，現在卻沒有相關機制可以處理這種惡意行為，「我們是否要比壞人更壞才能對付壞人」，呼籲政府正視結構性問題，讓詐騙者得到應有的處罰。

黃捷表示，1個月內接獲20名民眾陳情，他們表示遭到某設計企業社詐騙，例如房屋被拆爛後，大量廢棄物放置在原地，然後廠商把部分材料搬進去後，錢領了人就跑了，受害者想告詐欺也告不成。

黃捷表示，近10年來全台有破萬件裝修蟑螂案，行騙的裝修工程行多半沒有合法執照，且裝修蟑螂常以低報價合約誘騙民眾，再以逕自追加工程款項詐財，甚至是短暫進場施工，迴避詐欺罪的責任。

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黃捷說，國土署應檢討相關規定，研擬保障消費者的定型化裝修契約、鼓勵使用住保履約等，並建立合格業者查詢平台與建築物室內裝修網路專區，提供民眾可信賴的指引，消保處則應公布裝修蟑螂業者姓名、名單，避免民眾誤觸合約陷阱，加強保障消費者權益。

張宏陸表示，現在仍有很多民眾不了解建築師、裝潢公司、工程行三者的差異，國土署應多加宣傳，協助民眾辨識以防受騙，也才不會發生劣幣驅逐良幣情形，政府也要讓民眾安心，應主動介入協助受害者處理相關事宜。（編輯：林淑媛）1140627