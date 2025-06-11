綠5縣市執政首長請命 陳其邁籲政院速提追加預算

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（中央社記者溫貴香台北11日電）因應今年度中央政府總預算遭刪減，行政院決定統刪對地方的一般性補助款25%。高雄市長陳其邁今天邀集台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復，向行政院長請命，請行政院儘速提出追加預算、對地方補助應考量整體各縣市總財源成長率的公平性。

因應立法院修正財劃法，有關近來行政院修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，陳其邁今天邀集黃偉哲、翁章梁、周春米及陳光復向卓榮泰請命，為了平衡區域發展及縮短城鄉差距等財政需求，提出2項訴求，分別是請行政院儘速提出追加預算、對地方補助應考量整體各縣市總財源成長率的公平性。

5名民進黨執政縣市首長指出，請行政院儘速提出追加預算。陳其邁等人表示，在符合預算法79條規定的前提下，支持行政院以追加預算方式解決立法院刪減114年總預算，導致地方一般性補助被迫刪減的困境，希望行政院儘速完成追加預算送立法院審議並呼籲立法院能支持追加預算。

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5名縣市首長表示，對地方補助應考量整體各縣市總財源成長率的公平性。陳其邁等人表示，中央補助地方的財源，包含普通統籌、計畫型補助及一般性補助3項。財劃法修正後，雖地方獲配統籌財源大幅提升，但中央整體財源固定，勢必排擠行政院各部會施政。但同時也造成各縣市分配不公的狀況。

陳其邁等人建議中央應考量各縣市整體總財源（統籌分配款＋一般補助款＋專案補助款）總額成長的公平性，公平合理分配中央一般性補助及專案補助，以彌補財劃法修法造各縣市分配不公的情況，避免區域發展失衡。（編輯：蘇龍麒）1140611