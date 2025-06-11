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綠5縣市長籲提追加預算 卓榮泰：須地方與立委都支持

2025/6/11 20:31（6/11 21:04 更新）
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行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北11日電）因應今年度中央政府總預算遭刪減，行政院統刪對地方的一般性補助款25%。高雄市長陳其邁等人5縣市首長今天拜會行政院長卓榮泰，盼能盡速提追加預算解決困境；卓榮泰則表示，這需要地方政府與立委都支持追加預算，才能通過立院審查。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發部分地方政府批評並提出訴願。僵局未解，卓榮泰日前呼應台南市政府建議，指未來若各縣市立委支持政院提出的636億元追加預算，以及讓禁伐補償、國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，問題或許可以迎刃而解。

綠營執政縣市首長，今天則集體表態支持透過追加預算解決現狀。行政院發言人李慧芝對記者表示，高雄市長陳其邁今天與台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米以及澎湖縣長陳光復，一同拜會行政院卓榮泰院長，討論地方財政問題，並提出希望以追加預算案解決立院大幅刪除總預算後，中央與地方面臨的困境。

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李慧芝轉述，卓榮泰會中表示必須地方政府與立委都支持追加預算，才能通過立院審查。

對於會中討論到新版財劃法各縣市分配不公平的狀況，恐怕拉大城鄉差距，李慧芝則說明，均衡台灣是總統賴清德的政見，也是卓榮泰一直以來制定政策的目標，政院目前推動的6大區域產業生活圈就是要落實均衡台灣的理念，行政院會妥善研議地方首長提出的建議，與地方政府一起解決總預算及財劃法面臨的問題。（編輯：張若瑤）1140611

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