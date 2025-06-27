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喬瑟夫高登李維警告AI若無治理 恐重演社群媒體亂象

2025/6/27 09:04（6/27 09:37 更新）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）好萊塢演員喬瑟夫高登李維在聯合國網路治理論壇呼籲，各國應建立AI管理機制，勿放任自由市場主導，否則恐重演社群媒體亂象，強調「你的數位分身，應屬於你自己」。

第20屆聯合國網路治理論壇23日至27日在挪威舉行，喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）今天在社群媒體X貼出他在論壇5分鐘演講影片，貼文稱感到樂觀，因為「來自世界各國的人們齊聚一堂，思考如何創造更好的未來」。

喬瑟夫高登李維在演講中指出，AI人工智慧正在全面改變這個世界，沒人能準確預測未來會如何。他相信這項科技能讓人類生活更美好，但他也看到隱憂，包括權力越來越集中，人類價值遭到貶低。

他主張AI應有管理機制，包括建立一套價值觀，制訂規範與制度，而不是任由「自由市場」主導。

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他指出美國正在發展的趨勢，提到國會正推動一項法案，將禁止全美各州在未來10年內制訂法律管制AI。他警告這將使AI這項革命性技術，完全受到商業利益驅動，如同20年來社群媒體的發展，政府幾乎不介入下，社會出現許多亂象。

他也呼映好萊塢近年來的熱門話題，主張「你的數位分身，應該屬於你自己」，強調人類創造出來的數據資料，包括文字、聲音、經驗與想法，都應該屬於創造它的人，當這些創作產生經濟價值，也要回饋給創作者。（編輯：陳承功）1140627

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